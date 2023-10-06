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Коммерсантъ FM
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Глава Евросовета: Азербайджан и Армения согласились на трехстороннюю встречу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились на проведение трехсторонних переговоров в Брюсселе при участии Евросоюза. Об этом журналистам сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Слева направо: Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Никол Пашинян в мае 2022 года

Слева направо: Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Никол Пашинян в мае 2022 года

Фото: consilium.europa.eu

Слева направо: Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Никол Пашинян в мае 2022 года

Фото: consilium.europa.eu

«Я решил пригласить обоих лидеров в конце октября в Брюссель. Оба лидера согласились приехать на эту встречу в Брюссель. Мы намерены усердно работать, чтобы достичь прогресса в нормализации между Азербайджаном и Арменией»,— сказал господин Мишель (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде прошла встреча Никола Пашиняна с Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Азербайджанская сторона отказалась от участия в ней. Помощник президента Алиева заявил, что представители Баку не посетили встречу «из-за предвзятой позиции Франции».

На третьем саммите ЕПС, который прошел 5 октября, представители почти 50 государств попытались договориться по вопросам миграционного кризиса, конфликта между Арменией и Азербайджаном, эскалации в Косово и боевых действий на территории Украины.

Подробнее — в тексте «Ъ» «В Гранаде же было такому случиться».

Петр Бузлаев

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