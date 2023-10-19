У Showtime закончилось время бокса

Телеканал Showtime объявил о том, что покидает рынок трансляций профессионального бокса. Эта новость означает конец целой эпохи в жанре, чье благополучие десятилетиями определяло кабельное телевидение и показы pay-per-view. Теперь с ним попрощался второй — после HBO, ушедшего еще в 2018 году,— и последний ключевой игрок «классического» формата, который то ли уже не в состоянии соперничать с новым форматом, с акцентом на интернет-аудиторию, то ли слегка разочаровался в сдавшем в плане востребованности у публики и прибыльности виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

О том, что Showtime в конце нынешнего года прекращает показывать матчи по профессиональному боксу, сообщила его материнская компания Paramount Global. В ее заявлении говорится о том, что «трудное» решение принято «в связи с реализацией стратегии более эффективного использования ресурсов и распределения предлагаемого контента в рамках бизнеса в целом». Заключительным событием, которое зрители смогут увидеть на Showtime, таким образом, окажется матч 25 ноября двух известных суперсредневесов (до 76,2 кг) — Давида Бенавидеса и Деметриуса Андреда.

Почему эта новость была воспринята в Америке и во всем боксерском мировом сообществе как шоковая, понятно.

Дело в том, что она означает окончание целой эпохи — эпохи, когда весь ландшафт профессионального бокса во многом определяло именно кабельное телевидение.

Она открылась в 1973 году, когда на рынок в главном жанре единоборств ворвался HBO, начавший организовывать для топовых поединков трансляции pay-per-view, когда абонент приобретает право смотреть конкретное шоу или конкретное событие в его рамках. А количеством таких покупок (и их ценой) довольно скоро стало принято измерять коммерческий успех матчей. Поступления же от телевидения превратились в основной источник доходов для организаторов турниров и самих бойцов.

В 1986 году у HBO появился конкурент в лице также заинтересовавшегося профессиональным боксом Showtime, быстро оказавшийся с ним на равных. Уже в 1990-е на контрактах у канала были, например, великие супертяжеловесы Майк Тайсон и Эвандер Холифилд, позже к ним добавились другие звезды, в том числе пользовавшийся колоссальной популярностью полусредневес Флойд Мейуэзер.

Такая ситуация создавала и проблемы. Соперничающие каналы не отпускали «своих» бойцов в те шоу, которые показывал соперник. Но иногда ради совсем уж топовых поединков им удавалось договориться. Как раз такой «совместный» матч установил рекорд по сгенерированным доходам. В 2015 году в нем встретились Мейуэзер и Мэнни Пакьяо, боксер с договором с HBO. Общая сумма поступлений от боя существенно превысила $500 млн. Львиная ее доля пришлась на pay-per-view: телеканалы отчитались о 4,6 млн покупок.

HBO покинул бокс еще в 2018 году. Это уже было воспринято в боксерском мире как сигнал того, что кабельным телеканалам тяжело бороться с ворвавшимися на рынок вместе с телеканалами более «традиционными», вроде ESPN, игроками принципиально новой формации, ориентированными скорее на интернет-аудиторию,— такими как стриминговый сервис DAZN. Теперь за HBO последовал и Showtime. Причем, что вдвойне показательно, после на первый взгляд довольно удачного для себя с точки зрения боксерского контента сезона. В 2023 году Showtime транслировал сразу несколько топовых поединков, включая, скажем, поединок, в котором в сентябре Сауль Альварес отстоял звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, победив Джермелла Чарло, или победный матч обладателя пояса Всемирной боксерской организации (WBO) Тима Цзю, одержавшего верх над Брайаном Мендосой в минувшие выходные.

Это обстоятельство заставило целый ряд медиаресурсов, таких как ESPN, Sportingnews, предположить, что еще одной важной причиной расставания канала с почти что родным ему видом является разочарование в нем как в способе зарабатывать деньги. Действительно, ощущение, что бокс сдал в популярности, что в этом смысле ему уже практически не уступают, к примеру, смешанные единоборства, возникло еще несколько лет назад. С тех пор оно никуда не исчезло. Подкрепить его проще всего цифрами.

В пакете Showtime этого года статус едва ли не наиболее звучного хита получил апрельский бой знаменитых легковесов (до 61,2 кг), в котором Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию.

Количество покупок его трансляции составило 1,2 млн. С одной стороны, отличный показатель, с другой — как ни крути, значительно ниже пиковых показателей из прошлого десятилетия. При этом для подавляющего большинства поединков, даже тех, в которых участвуют боксеры с шикарным послужным списком, в текущем десятилетии планка в 1 млн покупок — что-то находящееся далеко за горизонтом.

Расставание Showtime с боксом рождает и довольно занятную интригу. По существу, связь канала с ним в последнее время держалась лишь благодаря контракту с влиятельным американским промоутером Элом Хеймоном и его компанией PBC. С января будущего года огромный отряд ее звездных клиентов, включающий Сауля Альвареса, Джермелла Чарло, Давида Бенавидеса, Джервонту Дэвиса, Эррола Спенса, Деонтея Уайлдера, Тима Цзю, Калеба Планта, будет доступен другим медиаресурсам. ESPN, впрочем, не сомневается, что Эл Хеймон уже ведет переговоры с потенциальными партнерами, выделяя в качестве фаворитов DAZN и Amazon Prime Video.

Алексей Доспехов