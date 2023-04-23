Боксер Дэвис победил Гарсию и оставил за собой титул чемпиона WBA

Американский боксер Джервонта Дэвис победил соотечественника Райана Гарсию. Поединок завершился нокаутом в седьмом раунде. До боя оба боксера были непобежденными на профессиональном ринге.

28-летний Дэвис сохранил за собой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг. Боксер получил его в 2019 году после победы над кубинцем Юриоркисом Гамбоа. Теперь на счету американца 29 побед (27 нокаутом).

24-летний Гарсия потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (19 нокаутом). Американец ранее был временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он получил пояс после победы над британцем Люком Кэмпбеллом.

Леонид Уварчев