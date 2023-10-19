В Палестине и Израиле приостановлена работа Русских домов

Работа Русских домов приостановлена в Палестине и Израиле, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он объяснил, что в этих странах сейчас запрещены все культурные и массовые мероприятия. В Палестине объявлен траур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В связи с этим, в координации с посольством России в Израиле и с дипломатическим представительством России при Палестинской администрации, наши Русские дома там и там заморозили свою очную работу. Мы с радостью ее возобновим, как только условия и установки изменятся»,— написал господин Примаков в Telegram. Он отметил, что Русские дома всегда ориентируются на условия безопасности и то, «как их понимают наше посольство и принимающая страна».

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата некоторых населенных пунктов и заложников. Израилю удалось вернуть контроль над своими территориями. Его армия ведет обстрелы сектора Газа и готовится к наземной операции.

Россия призывает стороны к прекращению огня. Президент РФ Владимир Путин обсуждал ситуацию с президентом Палестины Махмудом Аббасом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и другими лидерами. Господин Нетаньяху заявлял российскому лидеру, что Израиль не остановится до уничтожения «Хамаса».

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Взрыв без обратного адреса».

Леонид Уварчев