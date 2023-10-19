Tasnim: Иран и РФ обсудили помощь пострадавшим в палестино-израильском конфликте

Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудили военный конфликт Израиля и палестинского движения «Хамас». Как уточняет иранское агентство Tasnim, по итогам переговоров стороны договорились сотрудничать в сфере оказания помощи пострадавшим в зоне боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мохаммад Багери

Фото: Syrian Central Military Media / AP Мохаммад Багери

Фото: Syrian Central Military Media / AP

По информации Tasnim, Мохаммад Багери и Сергей Шойгу также обсудили необходимость установления режима прекращения огня в районе вооруженных столкновений. Глава российского оборонного ведомства отметил, что предложенная Москвой инициатива предусматривала объявление перемирия. Однако некоторые западные страны в Совете Безопасности ООН помешали ее принятию, отметил он.

14 октября Россия предложила Совбезу ООН проект резолюции, в котором предлагалось призвать Израиль и палестинское движение «Хамас» к прекращению насилия в отношении гражданского населения и освобождению заложников. Против проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. США указали, что в предлагаемом документе не осуждаются действия «Хамаса».

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» идет с 7 октября. При этом удары по северу Израиля наносит и ливанская «Хезболла». Израиль сообщал более чем о 1,4 тыс. погибших и сотнях взятых в заложники и угнанных в сектор Газа. По информации палестинской стороны, от обстрелов погибло свыше 3 тыс. человек.

О развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Милена Костерева