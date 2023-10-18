Технодинамическая сила

Генеральная прокуратура уточнила исковые требования в рамках спора вокруг имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Ранее надзорный орган просил признать ничтожной сделку по продаже имущества столичному ПСК «Спецпроектстрой» (позже она была расторгнута) и обратить актив в пользу государства. По мнению прокуратуры, фактически территорию ФГУП планировалось приобрести под коммерческую застройку и для проекта по строительству нового моста через Каму. В уточненном исковом заявлении речь идет лишь о признании ничтожным договора купли-продажи без применения последствий его недействительности. Как выяснил «Ъ-Прикамье», требования изменились на фоне интереса к имуществу завода холдинга «Технодинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлением об изъятии имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в пользу государства Генпрокуратура обратилась в июле этого года. Оно было подано на фоне другого спора, в рамках которого Минпромторг РФ пытался добиться признания недействительными результатов торгов по продаже предприятия-банкрота как единого имущественного комплекса. Победителем торгов было признано московское ПСК «Спецпроектстрой», которое выкупило лот за 725 млн руб. С ним был заключен договор купли-продажи, который был расторгнут после лишения компании лицензии на работу с секретными сведениями. Однако суды первой и апелляционной инстанций признали торги законными.

В рамках нового спора прокуратура настаивала, что последствиями недействительности сделки должно стать обращение имущества в доход государства и прекращение дела о банкротстве.

На заседании представитель надзорного органа Александр Мацуренко уточнил исковые требования. По его словам, Генпрокуратура решила не добиваться изъятия имущества, а лишь требовать признания ничтожным договора купли-продажи. Как считает заявитель, сделка нарушает публичный интерес, поскольку договор изначально был направлен на нарушение публичного интереса.

По данным заявителя, часть территории завода планировалось отдать под коммерческую застройку и использовать для строительства инфраструктуры нового моста через Каму. При этом ПСК «Спецпроектстрой» якобы связан с девелоперским холдингом «Железно», который реализует проекты на площадке неподалеку. В холдинге ранее эту связь «Ъ-Прикамье» категорически отрицали.

«Также мы не снимаем ответственность с конкурсного управляющего, который был заинтересован в совершении сделки»,— заявил Александр Мацуренко. По его словам, прокуратуре важен сам факт признания договора ничтожным, что позволит привлечь управляющего предприятием к административной ответственности. При этом прокурор заметил, что теперь надзорный орган уверен, что торги можно будет провести в соответствии с законодательством.

Представитель «Спецпроекстроя» Анастасия Стиран удивилась изменению позиции прокуратуры. «Сейчас прокуратура говорит, то имущество должно быть оставлено за должником, а фактической причиной подачи заявления является установление обстоятельств, которые дальше будут использоваться против ответчика,— убеждена госпожа Стиран.— То есть никакого восстановления нарушенного права никого из участников процесса тем самым не произойдет». Юрист настаивала, что иск должен быть рассмотрен в предыдущей редакции. Конкурсный управляющий Лев Шляпин пояснил, что не против изменения исковых требований, что позволит ему незамедлительно возобновить торги.

В итоге суд принял измененный иск прокуратуры, а также удовлетворил ее ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании, поскольку к его материалам приобщены документы Минобороны с грифом «для служебного пользования».

Ранее источники «Ъ-Прикамье» прогнозировали, что Генпрокуратура может изменить исковые требования. Сразу несколько собеседников говорили, что заводом Дзержинского заинтересовался холдинг «Технодинамика». Эта структура, входящая в контур «Ростеха», уже управляет в Перми ФКП «Пермский пороховой завод», АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», а также соликамским заводом «Урал». Также холдинг привлекался для антикризисного управления ПАО «Мотовилихинские заводы».

Управленческая команда предприятия с претензиями Генпрокуратуры не согласна. «Позиция, по которой процедура торгов и определение их победителя законна, но договор купли-продажи ничтожен, довольно странная,— говорит источник, знакомый с их позицией.— После их проведения и отказа государства выкупить имущество по преимущественному праву конкурсный управляющий был просто обязан заключить договор. В противном случае встал бы вопрос о нарушении прав кредиторов. И что ему было делать?» Другой источник говорит, что на новых торгах покупатель может приобрести имущество по минимальной цене. А это приведет к тому, что кредиторы получат меньшие суммы на удовлетворение требований.

Дмитрий Астахов, Пермь