Краевой арбитраж не принял к производству иск Генпрокуратуры по ЗиДу

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения иск Генпрокуратуры РФ, оспаривающей итоги торгов по продаже имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД), говорится в материалах дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд в причинах отказа принять иск отметил, что надзорный орган не указал правовые основания для оспаривания сделки и не раскрыл основания для возврата имущества в собственность РФ. Заявителем также не обосновано право на подачу заявления об оспаривании сделки. На исправление недочетов Генпрокуратуре дан срок до 14 августа.

Ранее сообщалось, что с апелляционными жалобами на решение Арбитражного суда Пермского края от 19 июня текущего года обратились сразу три федеральных органа исполнительной власти: Минпромторг РФ, а также краевая прокуратура и теруправление Росимущества по Прикамью. Этим решением Минпромторг не смог добиться признания недействительными торгов по реализации имущественного комплекса завода им. Дзержинского. Лот за 725 млн руб. в апреле был выкуплен ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», с которым был заключен договор купли-продажи. Минпромторг РФ обратился в суд с требованием признать торги недействительными.

В апелляционных жалобе и представлении прокуратура и Минпромторг привели аналогичные аргументы о недействительности сделки. По их мнению, ООО «Спецпроектстрой» вообще не могло участвовать в торгах, поскольку на момент подачи заявки у компании не было лицензии на разработку, производство, а также реализацию вооружений и военной техники. Таким образом, апеллянты считают, что ООО не могло стать претендентом на имущество оборонного предприятия.