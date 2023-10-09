Суд не выпустил из СИЗО повара, обвиняемого в отравлении 22 курян шаурмой

Курский областной суд признал законной меру пресечения, избранную повару «Шаурмы на Гагарина» в курском Льгове. Его обвиняют в отравлении 22 курян. 21-летнего Парвиза Алимардонзода отправили в СИЗО до 6 ноября, напомнили в объединенной пресс-службе судов региона.

По уголовному делу о массовом отравлении людей с одним летальным исходом (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы) проходят четыре человека: владелец точки Мансуршох Фаезов и три повара — его племянник Шахриер Файезов, 46-летняя Дилбар Сангова и 21-летний Парвиз Алимардонзод. Троих как граждан РФ отправили под домашний арест на 2 месяца. Господин Алимардонзод является гражданином Таджикистана, поэтому его было решено заключить под стражу.

Решение принимал Ленинский райсуд Курска. Защитник пытался обжаловать его, но облсуд оставил обвиняемого под стражей.

Прокурор Курска также обжаловал постановление суда в отношении госпожи Санговой. Он просил заключить ее под стражу, ссылаясь на то, что «избранное судом жилое помещение для содержания обвиняемой под домашним арестом непригодно для проживания, так как в нем отсутствует электро-, газо-, водоснабжение». Облсуд оставил меру пересечения в силе, но местом ареста указал другое жилье, которое обвиняемая арендовала.

Ранее специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проанализировали данные системы «Меркурий» и выяснили, что в этом году господин Фаезов не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на мясо и колбасу. «Данный факт может свидетельствовать о том, что для приготовления шаурмы использовалось сырье без документов, неизвестного происхождения»,— пояснили в Россельхознадзоре.

Алина Морозова

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