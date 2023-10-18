Жители дома на Вайнера попросили «Сима-ленд» установить им кондиционеры и шторы

Жители дома №9а на улице Вайнера обратились к главе компании «Сима-ленд» Андрею Симановскому и попросили его установить им кондиционеры и шторы, так как медиаэкран мешает им жить. Обращение жителей опубликовали в Telegram-канале «Медиаэкран на Вайнера». Напомним, в качестве подарка к 300-летию городу компания установила на пешеходной улице Вайнера большой медиаэкран, который светится и часто там включают музыку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«С момента его появления и начала активной работы для нас создались невыносимые условия для проживания. Во-первых, это громкий звук который включается в 20:00. Не спасает даже перемещение в комнаты выходящие окнами во двор. Во-вторых, это яркий свет и стробоскопический эффект от работающего оборудования. Он не глушится не какими темными шторами, а ночью не дат уснуть. Более того, вызывает головную боль нервные срывы подавленное настроение и упадок сил»,— говорится в обращении.

Жители пожаловались, что летом люди не могли открыть окна из-за шума и из-за того в квартирах становилось душно. «По совокупности негативного воздействия на организм это можно сравнить только с камерой пыток. Мы не желаем быть заложниками городских нововведений, просим вас войти в наше положение и обеспечить нормальные человеческие условия проживания»,— указано в обращении.

Жители дома (под обращением подписали 30 человек) попросили Андрея Симановского установить в жилых квартирах первого и второго подъезда шумоизоляционные стеклопакеты, шторы black out с полным поглощением света, кондиционеры во всех комнатах выходящих на улицу.

В Telegram-канале отметили, что готовы рассмотреть обращение.

Напомним, в октябре компания поставила на улице Вайнера пятиметровую скульптура льва. Это вызвала негативную реакцию у части горожан и скульптуру убрали. После этого компания запустила в своем канале голосование с двумя вариантами: оставить или убрать медиаэкран. Но позже голосование остановили.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Урал» «Дареному льву посмотрели не в зубы».

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