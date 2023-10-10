«Сима-ленд» приостановил голосование о медиаэкране из-за накрутки голосов

Голосование за судьбу медиаэкрана на улице Вайнера в Екатеринбурге было приостановлено из-за выяленных ботов. Об этом сообщили в Telegram-канале Sima Land Live

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«К большому сожалению наши IT–специалисты заметили, что в определенный момент к голосованию были подключены боты. Поэтому было принято решение приостановить опрос. Мы считаем, что процент людей, проголосовавших против медиаэкрана — реальные люди. А именно — около 7% из всего количества»,— передают в компании.

Напомним, медиаэкран был подарен компанией «Сима-ленд» к 300-летию Екатеринбурга. С 11 августа на нем транслировали разнообразные световые шоу: салюты, пиротехнические эффекты, а также исторические события, этапы развития столицы Урала, ее достопримечательности и иную социальную информацию, связанную с достижениями, с городом и его жителями.

В октябре компания запустила в своем канале голосование с двумя вариантами: оставить или убрать медиаэкран. По данным на вечер 9 октября, в опросе приняли участие более 23 тыс. пользователей, 72% голосов было отдано за то, чтобы оставить экран на прежнем месте.

При этом, как ранее «Ъ-Урал» рассказали в городской администрации, компания планирует передать медиаконструкцию на баланс города.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Дареному льву посмотрели не в зубы».

Полина Хабарова

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