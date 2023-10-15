Статую льва, убранную с Вайнера в Екатеринбурге, увезли на Челябинский тракт

Екатеринбуржцы заметили пятиметровую скульптуру черного льва с золотыми гривой и гениталиями, которая два дня простояла на ул. Вайнера, на Челябинском тракте, где компания «Сима-ленд» строит логический центр. Об этом сообщило издание 66.ru со ссылкой на очевидцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, огромный лев появился на ул. Вайнера 5 октября. Он был подарен компанией «Сима-ленд» на 300-летие Екатеринбурга. Однако скульптуру жители города оценили неоднозначно: пока одни фотографировались со львом, другие подписывали петицию с требованием убрать статую с пешеходной улицы. Ее подписали более 3,7 тыс. человек. В ночь на 7 октября скульптуру убрали. После этого компания «Сима-ленд» заявила, что планирует убрать с ул. Вайнера медиаэкран, подаренный Екатеринбургу в августе. Однако большинство проголосовавших в опросе горожан высказались против этого. Тогда компания сообщила, что передаст медиаэкран на баланс муниципалитета.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте