Пискарев попросил силовиков проверить высказывания Фридмана, Галкина и Урганта

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России обращение с просьбой предоставить данные о релокантах, которые причастны к финансированию вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он попросил силовые структуры проверить высказывания ведущего Ивана Урганта, бизнесмена Михаила Фридмана, артиста Максима Галкина (признан иностранным агентом), артиста Александра Реввы и ведущего Александра Гудкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В соответствии с поручением Государственной думы относительно правовой оценки противоправных действий лиц, покинувших Российскую Федерацию в связи с проведением специальной военной операции, прошу предоставить запрашиваемые данные, а также провести в рамках компетенции проверку содержащейся в открытом доступе информации»,— отмечается в опубликованном депутатом в своем Telegram-канале документе.

Также в перечне граждан России, информацию о которых, по мнению депутата, необходимо проверить — сын председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов, историк моды Александр Васильев и блогер Руслан Усачев.

9 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что гражданам России, уехавшим из страны за последнее время, ничего не угрожает при возвращении на родину. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среди релоцировавшихся есть те, кто финансировал ВСУ или критиковал Россию. Он пригрозил релокантам статьей о госизмене и этапом туда, «где нет лета».

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего аморального в выборе места жительства человеком. По его словам, судить надо по поведению каждого конкретного человека и его действиям.

Обращение с просьбой проверить информацию о возможном финансировании ВСУ со стороны Михаила Фридмана в Следственный комитет направил член Совфеда от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Провести проверку в отношении Юрия Кудряшова призвал депутат Александр Хинштейн.