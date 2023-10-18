В ходе протестов перед посольством Израиля в Стамбуле пострадали 63 человека

У генконсульства Израиля в Стамбуле вчера, 17 октября, прошла стихийная акция в поддержку Палестины после удара по больнице в секторе Газа. Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов, сообщает «РИА Новости». По данным турецкого МВД, пострадали 63 человека, 43 из которых были сотрудниками полиции.

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В пресс-релизе администрации Стамбула сказано, что группа граждан Турции собралась перед генконсульством Израиля «в знак протеста против бомбардировок Израилем гражданского населения Газы». Протестующие бросали в полицейских камни, палки и фейерверки, помимо консульства пострадали окружающие здания.

Были задержаны пять человек, которые пересекли полицейский кордон и напали на сотрудников правоохранительных органов. Одного из протестующих, мужчину 1958 года рождения, госпитализировали из-за сердечного приступа, он умер. «Мы настоятельно просим наших граждан, которые хотят отреагировать на израильские бомбардировки гражданского населения, напоминающие террористические атаки, избегать непоправимых действий»,— говорится в сообщении.

Больница Аль-Ахли в секторе Газа была обстреляна вчера, 17 октября. В результате погибли более 800 человек. Беспорядки после этого также прошли в Берлине, там был атакован еврейский центр. Палестина ввела трехдневный траур и обвинила в атаке Израиль. Израильская армия возложила вину на «Исламский джихад».

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Лаура Кеффер