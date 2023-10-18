Посол Палестины отозвал заявление о предупреждении Израиля об ударе по больнице

Посол Палестины в Японии Валид Али Сиям отозвал заявление о том, что Израиль делал предупредительный звонок в больницу в секторе Газа за час до того, как в ней произошел взрыв в результате ракетного удара 17 октября.

«Я отзываю свое предыдущее заявление»,— сказал господин Али Сиям на пресс-конференции в Токио (цитата по ТАСС). Он уточнил, что звонки в больницу от Израиля поступали регулярно, но не в ночь взрыва.

В ходе пресс-конференции посол заявил, что число погибших в результате удара по больнице приближается к 500, но, скорее всего, еще будет расти. Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал, что количество погибших превысило 800 человек.

Вечером 17 октября по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал это военным преступлением Израиля и объявил трехдневный траур. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху возложил ответственность на «варварских террористов из сектора Газа». ЦАХАЛ утверждает, что удар был нанесен палестинским «Исламским джихадом». Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ЧП.

О развитии ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Эрдни Кагалтынов