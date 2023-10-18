Депутаты предложили давать отсрочку от армии обучающимся за счет работодателя

Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается давать отсрочку от призыва на военную службу гражданам, проходящим профессиональное обучение за счет работодателя в рамках ученического договора. Внести документ в Госдуму планируется сегодня, 18 октября, сообщает РБК.

Среди авторов законопроекта — председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, первый замглавы комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, глава комитета по труду Ярослав Нилов. В пояснительной записке к проекту отмечается, что, по данным Минтруда, к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 73,6 млн человек. При этом некоторые отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, уже сейчас заявляют об остром дефиците квалифицированных кадров, подчеркнули авторы.

Поправки предлагается внести в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. По мнению авторов, отсрочку от военной службы следует предоставить тем, кто в рамках ученического договора:

впервые получает профессию рабочего или должность служащего;

получает новую профессию рабочего или должность служащего (уже имея при этом другую профессию рабочего или должность служащего);

совершенствует знания, навыки и умения по имеющейся профессии рабочего или должности служащего «без повышения образовательного уровня».

Против инициативы ЛДПР выступил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. «Нам надо восстанавливать наши вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника. Поэтому с отсрочками надо очень и очень осторожно»,— считает он.

Согласно ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности», отсрочка от службы в армии предоставляется гражданам, которые считаются временно негодными по состоянию здоровья; студентам вузов; имеющим двух и более детей либо ребенка-инвалида в возрасте до трех лет либо воспитывающим ребенка без матери; ухаживающим за родителями, братьями или сестрами, бабушками или дедушками и т. д.

В августе 2023 года президент Владимир Путин подписал закон об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижний возрастной предел призыва — 18 лет — не изменился. В сентябре президент подписал указ, повышающий возраст отсрочки для сотрудников IT-компаний с 27 до 30 лет. Оба документа вступят в силу с 1 января 2024 года.

Подробнее о том, как проходит осенний призыв,— в материале «Ъ».

Милена Костерева