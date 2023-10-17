В Ноябрьске осудили мужчину за поджог дома, в результате которого погибло двое детей

Ноябрьский городской суд обвинил мужчину в поджоге дома на ул. Школьная, 3 и заключил его под стражу, сообщили в пресс-службе следственного комитета СК России по ЯНАО. Напомним, в пожаре 18 сентября погибла женщина и двое ее детей трех и шести лет, здание полностью сгорело.

Следствием установлено, что ночью обвиняемый поджег лестничные площадки дома, используя зажигалку и тряпку.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). За эти нарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 16 октября руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах пожара. Изначально уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 и ч.3 ст. 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и халатность).

Ева Коршунова

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