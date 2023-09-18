На Ямале в пожаре погибли три человека, двое из них дети

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) в пожаре погибли три человека, в том числе двое детей трех и шести лет, сообщили в региональном МЧС. Пожар произошел сегодня ночью в жилом доме на ул. Школьная, 3.

«На момент прибытия спасателей на место вызова наблюдалось горение по всей кровле. Все силы пожарных были брошены на поиски возможных пострадавших и ликвидацию очага пожара»,— прокомментировали в окружном МЧС. Локализовать пожар удалось спустя 1 час 10 минут на площади 672 кв. м.

Всего огонь тушили 111 человек личного состава и 10 единиц техники. В сгоревшем жилом доме зарегистрировано 48 человек, из них 12 детей. Дом построен в 1989 году и был признан аварийным. Снести авариное жилье планировали лишь в 2028 году.

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