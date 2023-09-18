В ЯНАО прокуратура начала проверку из-за пожара, в котором погибли три человека

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку из-за пожара в аварийном жилом доме, в котором погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, будет установлен контроль за расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, ночью в понедельник, 18 сентября, в пожаре в жилом многоквартирном доме в Ноябрьске погибли три человека, в том числе двое детей трех и шести лет. Остальные жильцы дома были эвакуированы. Построенный в 1989 году дом был признан аварийным. Снести аварийное жилье планировали лишь в 2028 году.

По поручению и. о. прокурора региона Дениса Назаренко организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщили администрации города, в доме находятся 12 квартир, девять из них были в собственности жильцов. «Три семьи разместили в маневренном фонде: общежитии на улице Холмогорской. Остальные жители сгоревшего дома решили остановиться у родных и близких»,— сказано в сообщении. В департаменте имущественных отношений округа уточнили, что с каждой семьей будут работать индивидуально.

Полина Хабарова

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