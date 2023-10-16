Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах пожара в ЯНАО, в котором погибло двое детей

Руководителю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину представят доклад о следствии по установлению обстоятельств пожара в аварийном жилом доме, в котором погибли три человека, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ЯНАО. Напомним, пожар случился в Ноябрьске 18 сентября, в нем погибла женщина и двое ее детей трех и шести лет.

Прокуратура ЯНАО установила контроль за расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 и ч.3 ст. 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и халатность).

Остальных жильцов дома во время пожара эвакуировали. Построенный в 1989 году дом был признан аварийным, снести здание планировали лишь в 2028 году.

По поручению и. о. прокурора региона Дениса Назаренко была организована проверка соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В администрации Ноябрьска сообщили, что в доме находятся 12 квартир, девять из них были в собственности жильцов. «Три семьи разместили в маневренном фонде: общежитии на улице Холмогорской. Остальные жители сгоревшего дома решили остановиться у родных и близких»,— сказано в сообщении. В департаменте имущественных отношений округа уточнили, что с каждой семьей будут работать индивидуально.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте