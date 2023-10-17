Более 200 деревьев повалено ветром в Нижнем Новгороде

Из-за сильного ветра в Нижнем Новгороде повалено более 200 деревьев, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«К сожалению, надо понимать, что это не конечная цифра. Ураган и дождь продолжаются. Несмотря на это, деревья уже распиливают и вывозят»,— написал глава города.

Дождь начался в Нижнем Новгороде в ночь на 17 октября. Из-за непогоды были изменены маршруты электротранспорта. К полудню в городе дождь перешел в обильный снегопад, поднялся сильный ветер. Из-за непогоды электричества частично нет в Автозаводском районе, Новинках и ряде населенных пунктов области. Сотрудники «Россетей» перешли на особый режим работы, в районах области более 50 бригад восстанавливают поврежденные электролинии. Работники коммунальных служб откачивают воду и обрабатывают дороги противогололедным составом.

Елена Ковалева