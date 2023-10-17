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«Нижновэнерго» перешло на особый режим работы из-за ухудшения погоды

«Нижновэнерго» (филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья») из-за ухудшения погоды перешло на особый режим работы. Для борьбы с последствиями сильного снегопада и ветра мобилизованы дополнительные силы и средства.

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области в ночь на 17 октября начался дождь, последствия которого устраняют коммунальщики. К 12:00 в городе начался сильный снегопад, а региональное управление МЧС РФ предупредило о предстоящем усилении ветра до 30 метров в секунду.

Жителей просили держаться подальше от ЛЭП, легкий конструкций и деревьев. Одно из них уже упал, зацепив три автомобиля и перекрыв движение по улице Грузинской.

По данным «Нижновэнерго», к оперативному реагированию готовы 882 специалиста и 434 единицы спецтехники. В распоряжении филиала есть 236 передвижных резервных источников питания, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам.

Андрей Репин

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