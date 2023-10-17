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обновлено 11:00

В Нижнем Новгороде из-за дождя и луж изменили движение электротранспорта

Движение электротранспорта в Нижнем Новгороде на некоторых маршрутах изменено из-за луж, образовавшихся на дорогах во время дождя. По данным областного Центра по развитию транспортных систем, на проспекте Октября троллейбусы №4 следуют от улица Минеева через станцию метро «Пролетарская» до улицы Минеева.

Троллейбус №11 временно переведены на маршрут №4, троллейбусы №14 временно переведены на маршрут №12. О возобновлении движения по утвержденным маршрутам власти обещают сообщить дополнительно.

По данным мэрии, откачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города. Рабочие убирают засоры, прочищают засорившиеся за ночь ливневки.

Как писал «Ъ-Приволжье», накануне региональное управление МЧС сообщило, что к утру 10 октября в городе может выпасть до 50% месячной нормы осадков в виде дождя со снегом. Мэр города Юрия Шалабаев заявлял, что откачивающая техника готова к работе и сосредоточена в наиболее вероятных местах скопления воды.

Летом 2023 года в Нижнем Новгороде также из-за сильных ливней несколько раз меняли маршруты движения электротранспорта.

Андрей Репин

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