Нижегородская мэрия пока не планирует убирать выпавший снег

Убирать выпавший 17 октября снег администрация Нижнего Новгорода пока не собирается. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, все силы коммунальщиков будут брошены на откачку воды и просыпку дорог. «Снег, который идет сейчас, вряд ли ляжет, температура еще плюсовая. На уборку снега техника уже будет выезжать, когда образуется устойчивый снежный покров. Тем не менее, если этот снег не растает, переоборудованная на зиму техника готова выехать на дороги»,— заявил мэр.

По его словам, дорожники и коммунальщики работают одновременно и по летней, и по зимней программе. Вместе с откачкой воды начали обрабатывать дороги противогололедными материалами.

По состоянию на 13:20 в городе наблюдаются 9-бальные пробки на крупных транспортных магистралях, мостах через Оку и на подъездах к ним.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгород в ночь на 17 октября шел дождь. Из-за образовавшихся луж было принято решение изменить маршруты электротранспорта. К полудню в городе начался сильный снегопад и ветер. Жители уже жалуются на обрыв проводов и отсутствие электричества. Упавшие деревья перекрывают движение по городским улицам.

Андрей Репин