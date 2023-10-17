Франция планирует продать Армении оборонительное оружие

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах продать Армении оружие оборонительного характера. Он не уточнил, что это за оружие, но отметил, что оно будет использовано для защиты безопасности граждан Армении.

«Глава государства четко определил, что наша повестка — продажа оборонительного оружия, потому что наши обсуждения с Арменией именно об этом. Я не скажу более этого, но некоторые виды вооружения могут в первую очередь служить для защиты жизней и обеспечения безопасности Армении»,— сказал министр на обсуждении оборонного бюджета в Сенате.

Министр обороны Франции также добавил, что он обсудит вопросы сотрудничества в военной сфере с главой Минобороны Армении Суреном Папикяном.

Президент Армении Ваагн Хачатурян говорил, что его стране нужен новый военный партнер. В начале октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что содействие оборонительным возможностям Армении окажет Франция. Кроме этого, Франция согласилась выделить €1 млн на помощь армянским беженцам из Нагорного Карабаха.

Президент Армении называл главной целью «защищаться и остановить амбиции Азербайджана». По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, передача Францией вооружения Армении «является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В союзника метнули Гранаду».

Анастасия Ларина