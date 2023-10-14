Франция направит €1 млн на помощь беженцам из Нагорного Карабаха

Франция направит €1 млн в распоряжение Всемирной продовольственной программы (ВВП) ООН для помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил посол Франции в Армении Оливье Декотини в соцсети X.

Решение было принято по итогу встречи главы ВВП Синди Маккейн и министра иностранных дел Франции Катрин Колонна в Нью-Йорке.

26 сентября Оливье Декотини объявил о решении правительства Франции совместно с партнерскими организациями направить €7 млн для покрытия социальных потребностей армян Нагорного Карабаха, переехавших в Армению.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана, проходившей 19–20 сентября, в Нагорном Карабахе проживало около 120 тыс. армян. К концу сентября регион покинуло свыше 100 тыс. человек, большинство из которых отправилось в Армению.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В союзника метнули Гранаду».

Лусине Баласян