В ООН назвали военным преступлением решение Израиля о переселении палестинцев

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА) опубликовало пресс-релиз о способах защиты гражданского населения в рамках палестино-израильского конфликта. В тексте пресс-релиза ООН называет призыв израильских военных о переселении палестинцев из сектора Газа и блокаду региона военным преступлением со стороны Израиля.

«Мы шокированы призывом Израиля к более чем миллиону палестинцев покинуть север Газы менее чем за 24 часа»,— заявили в ООН. Организация также призвала Израиль отменить этот приказ и снять блокаду региона, чтобы гражданское население перестало «страдать от неизбирательных бомбардировок со стороны израильских воздушных и морских сил». «Принудительное переселение без гарантий безопасности гражданского населения является серьезным нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению»,— отметили в ООН.

13 октября Израиль потребовал эвакуировать 1,1 млн человек гражданского населения из северной части сектора Газа на фоне подготовки к наземной операции в войне против палестинского движения «Хамас». Израильская армия дала жителям на это 24 часа. ООН считает, что эвакуация в такой короткий срок невозможна без «разрушительных гуманитарных последствий». 15 октября израильские военные заявили, что из города Газа на юг региона эвакуировались 600 тыс. палестинцев. Представитель армии обороны Израиля Дэниел Хагари предупредил, что в ближайшие дни будут наноситься мощные удары по северной части сектора Газа.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».