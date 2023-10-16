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Коммерсантъ FM
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Соцфонд: в новых регионах с марта по октябрь выплатили 801 тыс. пенсий

Социальный фонд с марта по 15 октября назначил 801 тыс. пенсий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом рассказал глава фонда Сергей Чирков.

По словам главы Соцфонда, прежде всего с начала текущего года в этих субъектах начали выплачивать единое пособие и детские выплаты. Кроме того, как рассказал Сергей Чирков, более 155 тыс. ежемесячных выплат с начала года получили в присоединенных регионах жители, имеющие инвалидность.

Единое пособие — ежемесячные выплаты семьям с низкими доходами для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также родителям с детьми до 17 лет.

«На текущий момент времени буквально самая свежая информация: мы за период с марта месяца по 15 октября назначили 801 тыс. пенсий»,— сообщил Сергей Чирков на парламентском диалоге в Совете федерации. Российские пенсии для жителей этих регионов назначают с 1 марта 2023 года.

В 2023 году, согласно данным Соцфонда, число пенсионеров в России вырастет на 1,13 млн человек, а в следующем году увеличится на 568,5 тыс. Эксперты связывают рост числа пенсионеров со включением в состав РФ новых регионов.

Агентство РБК со ссылкой на Минтруд сообщало, что по состоянию на середину 2023 года пенсии в новых регионах назначили 440 тыс. человек. Ждали заявления еще около 300 тыс. По словам министра финансов Антона Силуанова, средняя пенсия в 2024 году составит 23,2 тыс. руб. в месяц.

О том, как повышение пенсионного возраста добавило рынку труда РФ 1,7 млн человек,— в материале «И его возводить пожилым».

Анастасия Ларина

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