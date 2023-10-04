Соцфонд прогнозирует увеличение числа пенсионеров на 1,1 млн в 2023 году

В 2023 году число пенсионеров в России увеличится на 1,13 млн человек, а в следующем, 2024-м, году их станет больше на 568,5 тыс. Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, который приводит РБК. Рост числа пенсионеров во многом обусловлен включением в состав России новых регионов.

За два года число пенсионеров, получающих пенсии через территориальные органы Соцфонда, вырастет с 41,78 млн до 43,47 млн человек. Это максимум с 2019 года. Как отмечает РБК, количество пенсионеров покажет позитивную динамику впервые с 2018 года.

С 2019 года в России началось поэтапное увеличение пенсионного возраста после принятия пенсионной реформы. Число пенсионеров продолжило сокращаться в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. За 2021 год число пенсионеров уменьшилось почти на 1 млн человек — это антирекорд с начала 1990-х. По итогам 2022 года пенсионеров стало меньше на 232 тыс. человек.

В Минтруде пояснили, что рост числа пенсионеров в том числе обусловлен учетом граждан в четырех присоединенных регионах (в которых, как отмечают эксперты, высокий процент пожилого населения), а также плановыми сдвигами по возрасту выхода на пенсию. Пенсии жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по российским нормам назначают с 1 марта 2023 года.

Через органы Социального фонда получают страховые пенсии (пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца), пенсионеры государственного пенсионного обеспечения (бывшие чиновники), а также военные пенсионеры.

Из 1,13 млн новых пенсионеров в 2023 году большинство (1,05 млн человек) будут получать страховые пенсии. Число получателей таких пенсий увеличится до 38,93 млн человек. В 2024 году из 569 тыс. граждан, которым будет назначена пенсия, на страховую будут претендовать 496 тыс.

Социальные пенсии (их получают при отсутствии достаточного трудового стажа для страховой) будут назначены 55,6 тыс. человек в 2023 году и 56,5 тыс. в 2024-м. Число пенсионеров по государственному обеспечению вырастет на 69,4 тыс. и на 72 тыс. соответственно. Число военных пенсионеров вырастет на 0,4 тыс. в год (до 781 тыс. человек) без учета пенсионеров Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств.

Как ранее писал РБК со ссылкой на расчеты Минтруда, к середине 2023 года пенсии в новых регионах назначены 440 тыс. человек. Ждут заявлений еще примерно 300 тыс.

Из 1,1 млн новых пенсионеров в текущем году примерно 700 тыс. человек будут из новых регионов, согласен со статистикой профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, на Украине не было повышения пенсионного возраста. Для жителей новых регионов переходный период российской пенсионной реформы начнется со следующего года. Кроме того, отмечает эксперт, военная операция могла привести к увеличению числа инвалидов — получателей страховых пенсий.

О том, как повышение пенсионного возраста прибавило рынку труда РФ 1,7 млн человек,— в материале «И его возводить пожилым».