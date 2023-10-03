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Коммерсантъ FM
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Силуанов: средняя пенсия в 2024 году составит 23,2 тыс. руб. в месяц

Средняя пенсия в России в следующем году будет чуть больше 23,2 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, объем расходов на индексацию пенсий составит в 2024 году 600 млрд руб.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции, это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 244 руб.»,— сказал господин Силуанов, выступая в Совете федерации.

Согласно внесенному в правительство проекту бюджета Фонда социального страхования, средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров в 2024 году должна была вырасти на 1628 руб.— до 23 405 руб.

Согласно проекту бюджета на три года, в 2024 году пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%, в 2025 году — на 9,5%, в 2026 году — на 10,3%. На 2023 год размер такой пенсии составляет 12 363 руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пенсии догоняют инфляцию».

Анастасия Ларина

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