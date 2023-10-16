Исследование ЦСП «Платформа» и РГГУ: большинство россиян осудили покинувших страну соотечественников

Большинство россиян (58%) критически относятся к соотечественникам, которые покинули страну после начала боевых действий на Украине, следует из материалов ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ. Чаще всего негативное отношение к решению россиян уехать выражали респонденты старше 55 лет.

Всего в онлайн-опросе приняли участие 2300 респондентов старше 18 лет. Согласно результатам исследования, которые приводят «Ведомости», 31% опрошенных осуждают решение уехать из России после ввода российских войск на Украину, 27% скорее осуждают. Нейтральной позиции придерживается 28% респондентов, 10% одобряют релокацию, 5% затрудняются с ответом.

Исследователи отмечают, что чем старше респонденты, тем более критически они настроены к уехавшим. Среди опрошенных в возрастной группе «55 лет и старше» с осуждением выступили 36%, 4% заявили, что одобряют переезд соотечественников. 23% респондентов в возрасте от 45 до 54 лет заявили, что не поддерживают отъезд из России, 4% — одобрили. Больше всего решение соотечественников покинуть Россию поддержали опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет — 7%, 38% из них заявили, что им все равно, с осуждением выступили 19%.

9 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гражданам России, уехавшим из страны за последнее время, ничего не угрожает при возвращении на родину. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среди релоцировавшихся граждан есть те, кто финансировал ВСУ или критиковал Россию. Он пригрозил релокантам статьей о госизмене и этапом туда, «где нет лета».

О перспективах возвращения уехавших россиян — в материале «Ъ FM».