«Сима-ленд» планирует передать медиаэкран на Вайнера в собственность города

Медиаэкран на улице Вайнера, подаренный компанией «Сима-ленд» к 300-летию Екатеринбурга, может перейти в собственность муниципалитета. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации, процедура передачи объекта уже начата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Объект находится в собственности компании «Сима-ленд», эксплуатируется и обслуживается этой организацией. При этом от компании поступило обращение о передаче объекта в собственность муниципалитета. Процедура передачи запущена администрацией Ленинского района Екатеринбурга. На данный момент в муниципальное учреждение «Горсвет» поступила проектная документация на медиаэкран, которая позволит принять решение о принятии объекта в муниципальную собственность и выделении средств на его содержание из городского бюджета»,— сказано в сообщении.

На навесном медиаэкране, подаренном «Сима-лендом», с 11 августа транслировали разнообразные световые шоу: салюты, пиротехнические эффекты, а также исторические события, этапы развития столицы Урала, ее достопримечательности и иную социальную информацию, связанную с достижениями, с городом и его жителями.

Компания также поставила пятиметровую статую льва, но из-за отрицательных реакций горожан 7 октября ее уже убрали. Кроме того, СМИ сообщают, что с главной пешеходной улицы Екатеринбурга стали убирать и элементы благоустройства — урны и скамейки.

Полина Хабарова

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