Bloomberg: Саудовская Аравия приостановила переговоры с Израилем

Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Власти страны уведомили США о желании «поставить на паузу» дипломатические консультации по этому вопросу в связи с боевыми действиями между Израилем и «Хамасом»

Неназванный чиновник США отметил, что администрация американского президента Джо Байдена продолжает поддерживать контакты с властями Саудовской Аравии, в том числе на предмет ситуации в Израиле.

Вчера,13 октября, о приостановке переговоров о нормализации отношений сообщало агентство Reuters со ссылкой на два источника. По данным агентства, Саудовская Аравия пытается предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе. В частности, королевство активно взаимодействует с Ираном, который поддерживает действия «Хамаса».

Переговоры Израиля и Саудовской Аравии при посредничестве США проходили с целью нормализации двусторонних отношений. Один из главных пунктов разногласий сторон — права палестинцев. По данным Reuters, власти Саудовской Аравии считают, что после возобновления переговоров Израиль должен согласиться на более существенные уступки.

Подробнее о конфликте Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Лусине Баласян