Руководство «Хамаса» утверждает, что не знало о сроках атаки на Израиль
Руководство палестинского движения «Хамас» не знало о сроках планируемой его военным крылом атаки на Израиль, утверждает член политического бюро «Хамаса» Муса Абу Марзук. По его словам, военные командиры «Хамаса» «были настолько полны решимости сохранить в секрете свой план», что скрыли детали и время наступления от лидеров движения.
«Солдаты — это те, кто планирует, осуществляет и так далее, но они подчиняются общей политике, выдвинутой нашим политбюро. Мы были удивлены датой (нападения.— "Ъ"), но не действиями»,— заявил господин Марзук журналу The New Yorker.
Издание отмечает, что представитель «Хамаса» дал «более туманные» сведения о времени нападения. В какой-то момент он сказал, что военное подразделение «Хамаса» — «Бригада Аль-Кассам» — приняло решение о вторжении всего за несколько часов, но позднее он упомянул «план, который готовился годами». Муса Абу Марзук уточнил, что нападение «не было чем-то спонтанным».
«Все лидеры "Хамаса", кроме военных, узнали эту новость (о вторжении "Хамаса" на израильскую территорию.— "Ъ") рано утром в субботу (7 октября.— "Ъ")»,— заверил господин Марзук.
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Израиль сообщал о 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,9 тыс. жертвах конфликта. Представитель военного крыла «Хамаса» Абу Обейду говорил, что движение начало подготовку атаки на Израиль в 2022 году, и все это время скрывало свои намерения и избегало конфронтации с Израилем. Вчера, 13 октября, Израиль потребовал от гражданского населения сектора Газа за сутки эвакуироваться в южные районы.
О развитии ситуации читайте в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».