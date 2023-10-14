Politico: пилоты ВСУ начнут обучение управлению F-16 в США на следующей неделе

Украинские пилоты на следующей неделе начнут тренироваться управлению истребителями F-16 на базе в Тусоне (США, штат Аризона), сообщили источники Politico.

Как пишет издание, в сентябре небольшая группа пилотов прибыла в США для прохождения курса английского языка на базе военно-воздушных сил в Техасе. Они прошли первое тестирование и отправляются в Аризону. Первые тренировки будут проходить на симуляторах и в аудиториях. Процесс обучения может быть ускорен в связи с необходимостью «вернуть их на поле боя».

Алексей Резников, будучи в должности министра обороны Украины, предполагал, что украинская армия сможет начать применять истребители F-16 с весны 2024 года. Глава Пентагона Ллойд Остин в октябре заявил, что США возглавят западную коалицию по развитию ВВС Украины.

О поддержке Украины со стороны союзников — в материале «Ъ» «В Брюсселе вспомнили об Украине».

Леонид Уварчев