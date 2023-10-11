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Глава Пентагона Остин: США возглавят западную коалицию по развитию ВВС Украины

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные военно-воздушные силы (ВВС). В частности, участники коалиции займутся предоставлением Киеву истребителей F-16 и подготовкой украинских летчиков к управлению этими самолетами.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Фото: Johanna Geron , Reuters

Ллойд Остин

Фото: Johanna Geron , Reuters

«Рад объявить, что США вновь активизируются и помогут руководить коалицией стран, которая будет взаимодействовать с Украиной по развитию ее ВВС. США, руководя этой коалицией по потенциалу, будут поддерживать тесную координацию с Украиной и другими партнерами, уделяя основное внимание развитию потенциала применения истребителей F-16. Я рад, что возглавлять эту коалицию совместно с нами будут Дания и Нидерланды»,— сообщил господин Остин в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине.

Господин Остин уточнил, что поставки первой партии истребителей F-16 Украине произойдут весной 2024 года, тогда же ВВС Украины смогут применять эти самолеты на поле боя.

Он также рассказал, что в группу по развитию ВВС Украины, помимо США, также вошли Нидерланды и Дания. По его словам, союзниками Украины создано и еще несколько подобных групп. В частности, Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, которая поможет Украине укреплять безопасность в сфере IT, а Литва будет курировать работу группы, отвечающей за разминирование украинской территории.

Что происходит на Украине после ввода российских войск — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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