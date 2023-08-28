Минобороны Украины ожидает, что армия сможет использовать F-16 с весны 2024 года

Воздушные силы Украины смогут начать использовать истребители F-16 с весны 2024 года, считает министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что для этого необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов что может занять шесть месяцев или «чуть дольше».

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников»,— сказал господин Резников в интервью Bild (перевод по ТАСС).

Министр считает, что использование истребителей станет «серьезным переломным моментом». По его мнению, поставка F-16 даст Украине превосходство в воздухе.

О готовности передать Украине F-16 пока заявили Нидерланды, Дания и Норвегия. Копенгаген намерен передать 19 самолетов, Амстердам может дать 24. Осло не сообщало, сколько планирует дать Киеву истребителей.

Подробнее о поставках — в материале «Ъ» «Украину оставили на второй год».

Леонид Уварчев