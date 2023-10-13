МОК добавил 5 видов спорта в программу летних Олимпийских игр 2028 года

Международный олимпийский комитет (МОК) озвучил пять видов спорта, которые будут добавлены в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Теперь в программе соревнований будут включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол. По словам главы МОК Томаса Баха, эти пять видов спорта соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру «культовые» американские виды спорта.

«Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире»,— приводит пресс-служба МОК слова Томаса Баха.

Согласно пресс-релизу, последний раз крикет был в программе на Играх 1900 года в Париже, бейсбол и софтбол стали частью Олимпийских игр в 2020 году после отсутствия в 2012 и 2016 годах. Лакросс входил в программу Игр только в 1904 и 1908 году, а затем был отменен. Показательным видом он был в Амстердаме в 1928 году, Лос-Анджелесе в 1932 году и Лондоне в 1948 году.

Флаг-футбол будет включен в программу впервые, в 1904 и 1932 году он был представлен как показательный. Сквош так же никогда не был частью Олимпийских игр.

Флаг-футбол — разновидность американского футбола. Согласно правилам, вместо того, чтобы сбить игрока, игроки флаг-футбола должны сорвать флаг с игрока, владеющего мячом.

В пресс-релизе также сообщается, что вопрос исключения бокса из олимпийской программы 2028 года отложен, так как МОК еще «не признал другой руководящий орган» для этого вида спорта. Членство Международной ассоциации бокса (IBA) в МОК было приостановлено в июне 2019 года из-за нерешенных финансовых и управленческих проблем. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года на себя взял МОК.

Вчера, 12 октября, Томас Бах заявил, что «в олимпийской программе бокса под патронажем IBA не будет — и точка». Тогда он разъяснил, что IBA не хватает финансовой прозрачности, а управление организацией становится хуже. Он также сказал, что уровень судейства на турнирах под эгидой IBA не соответствует стандартам олимпийского спорта.