Международная ассоциация бокса (IBA) не будет восстановлена как член олимпийского движения. Об этом заявил президент МОК Томас Бах, комментарий которого приводит портал Inside The Games.

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК.

«В олимпийской программе бокса под патронажем IBA не будет — и точка. Мы дали им четыре года, наши условия так и не были выполнены. То, как они ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение ситуации»,— сказал Бах.

Томас Бах отметил, что IBA не хватает финансовой прозрачности, а управление организацией становится хуже. Он также сказал, что уровень судейства на турнирах под эгидой IBA не соответствует стандартам олимпийского спорта.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

ТАСС