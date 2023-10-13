Винер призвала спортсменов РФ первыми отказаться от участия в Олимпийских играх

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российским спортсменам стоит отказаться от участия в Олимпийских играх после решения Международного олимпийского комитета отстранить национальный комитет.

«Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать»,— сказала журналистам госпожа Винер (цитата по ТАСС).

Она добавила, что решение МОК было ожидаемым. Накануне он отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в свой состав спортивные организации из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как сказано в решении МОК, ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет, а также не имеет право получать финансирование от международной организации. Принятие решения об участии российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх в 2024 и 2026 годах МОК оставил за собой.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Олимпийский комитет — России».

Петр Бузлаев