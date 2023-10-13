Новак: «Газпром» может принять участие в строительстве газового хаба в Иране

«Газпром» (MOEX: GAZP) может принять участие в строительстве газового хаба на территории Ирана, если проект окажется потенциально успешным заявил, вице-премьер России Александр Новак. При этом он отметил, что сначала необходимо всесторонне изучить проект.

«Я думаю, что наша компания "Газпром" изучит этот вопрос, и если это действительно реально и потенциально хороший проект, то, конечно, он будет в нем участвовать. И Россия в том числе. Но надо проект оценить и изучить»,— сказал господин Новак в интервью RT Arabic. Фрагмент интервью приводит RT Russia.

В мае министр нефти Ирана Джавад Оуджи по итогам переговоров с Александром Новаком сообщил, что стороны обсуждают вопрос о совместной разработке десяти новых нефтегазовых месторождений на территории Ирана. В июне министр рассказал о планах Ирана при участии России, Туркмении и Катара создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер.

Ассалуйе — производственный центр крупнейшего в мире нефтегазового месторождения Северное–Южный Парс, который находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Ирана и Катара. Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата, извлекаемые запасы — в 35,6 трлн куб. м природного газа и 3 млрд куб. м конденсата.

Милена Костерева