Путин: доля рубля в коммерческих сделках России и Киргизии достигла 83%

Россия и Киргизия активно переходят к обоюдной торговле в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. По словам господина Путина, доля рубля в коммерческих сделках достигла 83%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты России и Киргизии Владимир Путин (слева) и Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты России и Киргизии Владимир Путин (слева) и Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наши страны в торговых расчетах активно переходят на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%»,— отметил президент.

Кроме того, как сообщил Владимир Путин, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 37%, достигнув рекорда. В первом полугодии 2023 года, по словам президента, объем торговли вырос еще почти на 18%.

Президент напомнил, что Россия — крупнейший инвестор в экономику Киргизии: треть всех накопленных зарубежных инвестиций в стране —российские капиталовложения. Кроме того, в Киргизии действуют 800 российско-киргизских предприятий, а в рамках двустороннего фонда развития, полностью финансируемого Россией, в экономику Киргизии было вложено $520 млн для 3 тыс. совместных проектов.

Владимир Путин прибыл в Киргизию сегодня утром для переговоров с Садыром Жапаровым. Перед встречей Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе Среднеазиатского восстания 1916 года комплексе «Ата-Бейит» в Бишкеке. Лидеры посетили мероприятие в честь 20-летия с момента открытия российской военной авиабазы в Канте.