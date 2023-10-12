Начались переговоры Путина и Жапарова в Киргизии

Президент России Владимир Путин посетил Киргизию. В государственной резиденции «Ала-Арча» его встретил президент страны Садыр Жапаров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Сегодня в Киргизии пройдет мероприятие в честь 20-летия с момента открытия российской военной авиабазы в Канте.

Резиденция «Ала-Арча» находится в селе Чон-Арык недалеко от Бишкека. Перед входом в резиденцию Владимир Путин поклонился роте почетного караула и поприветствовал членов караула на киргизском языке, видео публиковал Telegram-канал «Радио Маяк». Кроме того, Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе Среднеазиатского восстания 1916 года в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в Бишкеке.

Сначала президенты проведут переговоры с участием делегаций. Затем они подпишут двусторонние документы. Позже президенты выступят с заявлениями для прессы.

13 октября в Киргизии пройдет саммит стран СНГ. А через неделю, 25 октября, там состоится заседание глав правительств стран СНГ и ШОС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что 15 октября в Киргизии обсудит с Владимиром Путиным и производство самолетов? и строительство железнодорожной ветки.

Анастасия Ларина