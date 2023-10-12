Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Начались переговоры Путина и Жапарова в Киргизии

Президент России Владимир Путин посетил Киргизию. В государственной резиденции «Ала-Арча» его встретил президент страны Садыр Жапаров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Сегодня в Киргизии пройдет мероприятие в честь 20-летия с момента открытия российской военной авиабазы в Канте.

Резиденция «Ала-Арча» находится в селе Чон-Арык недалеко от Бишкека. Перед входом в резиденцию Владимир Путин поклонился роте почетного караула и поприветствовал членов караула на киргизском языке, видео публиковал Telegram-канал «Радио Маяк». Кроме того, Владимир Путин возложил венок к мемориалу погибшим в ходе Среднеазиатского восстания 1916 года в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в Бишкеке.

Сначала президенты проведут переговоры с участием делегаций. Затем они подпишут двусторонние документы. Позже президенты выступят с заявлениями для прессы.

13 октября в Киргизии пройдет саммит стран СНГ. А через неделю, 25 октября, там состоится заседание глав правительств стран СНГ и ШОС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что 15 октября в Киргизии обсудит с Владимиром Путиным и производство самолетов? и строительство железнодорожной ветки.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...