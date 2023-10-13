«РИА Новости»: для замены в войсках Ан-26 и Ан-72 создадут Ил-212

На замену использующимся российскими военными самолетов Ан-26 и Ан-72 планируют создать новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 с турбореактивными двигателями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Речь идет о модификации проекта легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

По его словам, будут переработаны крыло самолета и шасси, также установят новые топливную и гидросистему. «У самолета от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж. В то же время он получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С»,— рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что реактивные двигатели ПД-8 у Ил-212 установят над крылом, как и у Ан-72, чтобы «обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов». Предполагается, что самолет «будет иметь большую грузоподъемность за счет более мощных двигателей».

11 октября глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству военно-транспортной авиации на предприятии в Ульяновске ПАО «Ил» — «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех»). Министр сказал, что имеются решения по новой легкой транспортной авиации, которую будут использовать вместо Ан-72 и Ан-26.

Подробности — в материале «Ъ» «"Авиастар" займется умножением».

Лаура Кеффер