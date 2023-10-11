Глава Минобороны РФ проверил в Ульяновске производство авиации для армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в среду Ульяновскую область. Он побывал на заводе «Авиастар» и проинспектировал производство самолетов «Ил-76МД-90А», а также ремонт и обслуживание «Ан-124-100». Авиация производится по гособоронзаказу для российской армии. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских.

Фото: Правительство Ульяновской области

«По информации руководства ОАК, самолеты "Ил-76МД-90А", запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки»,— говорится в сообщении.

Сергей Шойгу отметил необходимость увеличения парка самолетов и улучшения их дальности и грузоподъемности. Также стало известно о том, что Минобороны РФ намерено модернизировать тяжелые транспортные самолеты «Ан-124». Министр добавил, что имеются решения по новой легкой транспортной авиации, которая будет использоваться вместо «Ан-72» и «Ан-26».

В настоящее время правительство Ульяновской области вместе с заводом реализует программу комплексного развития предприятия. С начала года на «Авиастаре» трудоустроено свыше 2,2 тыс. человек.

Ранее стало известно о том, что Ульяновская область совместно с Беларусью будет выпускать авиалайнеры. Соответствующая договоренность была достигнута во время визита делегации региона в республику.

Георгий Портнов