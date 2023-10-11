Шойгу проверил производство модернизированных Ил-76 в Ульяновске

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству военно-транспортной авиации на предприятии в Ульяновске ПАО «Ил» — «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации, которое входит в «Ростех». В частности, министр проверил производства Ил-76МД-90А, а также ремонта Ан-124-100.

«Министр обороны РФ проинспектировал процесс производства самолётов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолётов Ан-124-100»,— сообщила пресс-служба Минобороны. После инспекции на производстве Сергей Шойгу провел совещание с руководством Объединенной авиастроительной корпорации.

«С учетом специальной военной операции загруженности военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза»,— сказал министр на совещании.

На прошлой неделе, 6 октября, Сергей Шойгу проверил предприятие, производящее и модернизирующее Су-34: «Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова», оно тоже входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Анастасия Ларина