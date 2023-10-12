NASA отложило два выхода в открытый космос из-за утечки в модуле «Наука» на МКС

Выходы астронавтов в открытый космос с американского сегмента МКС, запланированные на 12 и 20 октября, откладываются на неопределенный срок. Причина — утечка теплоносителя резервного контура радиатора модуля «Наука». Об этом NASA сообщило в соцсети X.

Даты отправки астронавтов в открытый космос будут названы позднее. До этого NASA проведет анализ утечки, чтобы выявить ее причины.

Планировалось, что 12 октября в открытый космос выйдут американский астронавт Лорал О'Хара и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен, а 20 октября — О'Хара вместе с астронавтом NASA Жасмин Могбели.

«Роскомос» и NASA сообщили об утечке охлаждающей жидкости из резервного радиатора в модуле «Наука» российского сегмента 9 октября. «Роскомос» уточнял, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, экипажу станции ничего не угрожает. Позднее в NASA заявили, что утечка прекратилась.

Лусине Баласян