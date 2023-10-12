Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

NASA отложило два выхода в открытый космос из-за утечки в модуле «Наука» на МКС

Выходы астронавтов в открытый космос с американского сегмента МКС, запланированные на 12 и 20 октября, откладываются на неопределенный срок. Причина — утечка теплоносителя резервного контура радиатора модуля «Наука». Об этом NASA сообщило в соцсети X.

Даты отправки астронавтов в открытый космос будут названы позднее. До этого NASA проведет анализ утечки, чтобы выявить ее причины.

Планировалось, что 12 октября в открытый космос выйдут американский астронавт Лорал О'Хара и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен, а 20 октября — О'Хара вместе с астронавтом NASA Жасмин Могбели.

«Роскомос» и NASA сообщили об утечке охлаждающей жидкости из резервного радиатора в модуле «Наука» российского сегмента 9 октября. «Роскомос» уточнял, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, экипажу станции ничего не угрожает. Позднее в NASA заявили, что утечка прекратилась.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...