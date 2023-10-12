Руководство «Вечерних ведомостей» получило шестой штраф за дискредитацию армии

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 195 тыс. руб. главного редактора уральской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

Протокол был составлен из-за того, что из Telegram-канала не были удалены пять публикаций «о пацифистских протестах» в Екатеринбурге и Новосибирске. Как передает издание, новости были опубликованы в период с 27 февраля по 2 марта 2022 года. В сумме за эти новостные сообщения, по данным самой газеты, назначены штрафы на общую сумму 1 млн руб. Как в августе «Ъ» сообщал источник в силовых структурах, речь идет почти о 30 публикациях в Telegram-канале.

Как отмечают представители издания, санкцию на привлечение Владислава Постникова к административной ответственности дал прокурор Свердловской области Борис Крылов. «Санкция прокурора понадобилась, поскольку Постников является членом избирательной комиссии»,— передает газета.

Этот штраф стал вторым для господина Постникова и шестым для руководства «Вечерних ведомостей». В частности, по этой же статье 5 октября на 110 тыс. руб. оштрафовали директора юрлица—учредителя издания Гузель Аиткулову.

Как сооснователя «Мемориала» Олега Орлова оштрафовали за повторную дискредитацию армии — в материале «Ъ».

Полина Хабарова, Екатеринбург