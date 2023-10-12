Путин и Ким Чен Ын направили друг другу поздравительные телеграммы

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отметив, что глава КНДР также направил поздравление российскому коллеге.

Господин Путин указал на активное развитие отношений России и Северной Кореи во всех направлениях, упомянув встречу лидеров стран на космодроме «Восточный» во время визита Ким Чен Ына на Дальний Восток.

«Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом»,— отметил российский президент.

Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил в ответной телеграмме, что во время встречи с Владимиром Путиным состоялся «чистосердечный и всеобъемлющий обмен мнениями относительно многостороннего развития корейско-российских отношений». Он выразил уверенность, что отношения стран продолжат развиваться. Северокорейский лидер также пожелал России победы в борьбе «за срывание непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции».

Ким Чен Ын посетил Дальний Восток в июле. В ходе визита он провел переговоры с Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Детали переговоров не уточнялись. После возвращения в Северную Корею Ким Чен Ын поручил правительству принять «активные конструктивные меры» по укреплению отношений с Россией во всех сферах.

Кроме того, Ким Чен Ын предложил Владимиру Путину посетить КНДР с ответным визитом. По информации северокорейских СМИ, президент России «с радостью принял приглашение». В конце сентября в Кремле сообщили, что дата поездки пока не согласована.

О реакции на поездку лидера КНДР — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Лусине Баласян