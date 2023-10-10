В Самаре сгорел дом у места «Стояния Зои»

Пожар в расселенном доме на ул. Чкалова, 84, в Самаре ликвидирован во вторник в 18:10 (MSK+1). Перед этим пламя было локализовано в 18:07. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«На месте пожара обнаружена погибшая женщина, личность устанавливается»,— говорится в сообщении.

Вызов к огнеборцам поступил во вторник в 17:57. Они выехали на место и установили, что горит расселенный дом на площади 60 кв. м. Огонь тушили семь единиц техники и 28 человек.

Происшествие случилось в старом доме по ул. Чкалова, 84, в районе которого в 1956 году произошло событие под названием «Стояние Зои». Согласно городской легенде, зимой 1955–1956 годов местная жительница Зоя Карнаухова не дождалась на танцы своего молодого человека и пустилась в пляс с иконой святителя Николая Чудотворца. После этого, она застыла на 128 дней, а затем скончалась, гласит предание.

Здание, в котором произошло «Стояние Зои» планировалось сохранить и открыть в нем музей. Предполагалось подготовить проект площадки.

Ранее в Самаре загорелись два этажа жилого дома в Октябрьском районе. Огонь потушили во вторник утром.

В результате происшествия пострадали два человека. Источник в правоохранительных органах сообщил, что пожару предшествовал взрыв бытового газа. Он повредил несколько квартир.

Георгий Портнов