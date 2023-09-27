В Самаре проект музея «Стояние Зои» будет готов до 1 марта 2024 года

Подготовка «дорожной карты» по созданию в Самаре проекта музейного комплекса «Стояние Зои» завершится к 1 марту следующего года. Она будет создана с учетом благоустройства прилегающей территории. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы Александра Хинштейна по итогам совещания с чиновниками и представителями РПЦ.

Фото: hinshtein.ru

«Думаю, что надо придумать что-то нестандартное. Давайте привлечем музейщиков, которые имеют опыт реализации интересных проектов. Там обязательно должен быть какой-то интерактив, там можно продавать сувенирку»,— приводятся в сообщении слова парламентария.

Речь идет о сохранении старого дома по ул. Чкалова, 84, в котором в 1956 году произошло событие под названием «Стояние Зои». Согласно городской легенде, зимой 1955–1956 годов местная жительница Зоя Карнаухова не дождалась на танцы своего молодого человека и пустилась в пляс с иконой святителя Николая Чудотворца. После этого, она застыла на 128 дней, а затем скончалась, гласит предание.

Застройщик планировал снести указанный дом и возвести на его территории новое жилье. Однако общественность выступила против этого, и чиновники запретили застройку площадки.

Ранее была достигнута договоренность о том, что застройщик передаст участок с домом Самарской епархии Русской православной церкви. В настоящее время завершается оформление земельного участка и подготовка документов.

Георгий Портнов